МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg опубликовало материал о катастрофическом "обнищании миллионов британцев за одну ночь", в котором описало наступление кризиса в стране. В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергию

"Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд", — сообщает издание.

Bloomberg пишет, что ситуацию еще больше ухудшают погодные условия. Так, исходя из прогнозов, в ближайшее время многие британцы встанут перед выбором между сохранением семейного бюджета и проживанием в теплом помещении.

Отмечается, что работающие граждане страны могут вскоре обнаружить, что их зарплаты "слегка уменьшились", а средний годовой счет за электроэнергию, напротив, вырастет аж на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).

"Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81%, а цены на электричество подскочили на 36%", — указывается в статье.

Помимо прочего, агентство приводит слова экспертов, которые охарактеризовали ситуацию как "катастрофическую".

Так, CEO благотворительной организации National Energy Action (NEA) Адам Скорер назвал кризис "крупнейшим ценовым шоком современности". В свою очередь бывший премьер-министр страны Гордон Браун в беседе с радио LBC выразил обеспокоенность судьбой "огромного количества людей, которые, возможно, останутся и без тепла, и без еды".