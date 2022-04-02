МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Кремль рад, что президент Турции Тайип Эрдоган находит в себе силы не жечь мосты с Россией и отстаивать интересы Анкары, а не быть в мейнстриме, в отличие от Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Турция всегда была достаточно крупной региональной державой и Турция, ну, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президентстве Эрдогана, все-таки Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств-членов НАТО. И это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов", — отметил Песков. Турция не намерена присоединяться к антироссийским санкциям

Он добавил, что Турция может отказать Брюсселю и не присоединяться к санкциям против России, а также не жечь мосты с Москвой.

"Конечно, у нас с Турцией хорошие перспективы, и мы рады, что Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны. Не быть в мейнстриме. Знаете, сейчас все европейцы в мейнстриме, но за свой счет, а деньги зарабатывает Вашингтон", — подытожил пресс-секретарь президента России.

Песков также подчеркнул, что Россия высоко ценит позицию Турции, которая способна быть независимой, несмотря на НАТО.

"Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое сказать НАТО — это сказать Вашингтону), сказать Вашингтону, что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно… И это дорогого стоит. Мы высоко это ценим", — сказал Песков.

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