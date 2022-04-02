МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала "Беларусь 1". Белоруссия будет рассчитываться за нефть и газ из России в рублях

"Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше", — сказал он.

Песков добавил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.

Помимо этого, он подчеркнул, что западные санкции также способствуют тому, чтобы глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией.

"Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние", — сказал Песков.

"Поэтому нет худа без добра", — подытожил пресс-секретарь президента России.