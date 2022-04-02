МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что разделяет позицию властей республики об отказе присоединяться к санкциям против России. Он также призвал начать диалог с Москвой по всем имеющимся вопросам. Песков рассказал о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

"Приветствую позицию президента Молдовы Майи Санду не присоединяться к антироссийским санкциям и сохранять нейтралитет. Это позволит нам избежать включения Российской Федерацией нашей страны в список недружественных государств и избежать жестких экономических контрмер", — написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, эта позиция станет еще убедительнее, если власти согласятся с инициативой оппозиции принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии. Додон уверен, что Молдавия должна остаться нейтральной стороной в военном, политическом и экономическом планах.

"Нужно срочно начать переговоры с российской стороной по всему блоку экономических, социальных, гуманитарных вопросов — от торговли, установления новых транспортно-логистических коридоров, межбанковского сотрудничества до усилий для получения новых цен на энергоносители для Молдавии", — сказал экс-президент.

Додон выразил надежду, что молдавские власти смогут выдержать нарастающий прессинг со стороны западных партнеров и будут действовать, исходя из национальных интересов Молдавии, как того хотят большинство граждан страны и экономических агентов.