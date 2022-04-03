БЕРЛИН, 3 апр — ПРАЙМ. Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния в Германии, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild. Берлин видит угрозу процветанию ФРГ из-за отказа от российского топлива

"(События — ред.) на Украине сделают нас всех беднее", — заявил он и подчеркнул, что правительство не может остановить этот процесс.

Министр пояснил, что одной из причин кризиса стал рост цен на энергоносители. Кроме того, чиновник обеспокоен высокой инфляцией в стране, которая в марте достигла 7,3%. По его словам, рост цен в сочетании с замедлением промышленности может привести к стагфляции.

Линднер подчеркнул, что Берлин делает всё возможное для того, чтобы избежать такого развития событий. Правительство Германии старается смягчить самые сильные шоки и намерено поддержать граждан и бизнес.

При этом глава немецкого минфина отметил, что меры поддержки могут носить лишь временный характер, поскольку Германия ограничена в финансах, и призвал в долгосрочной перспективе закладывать новые основы для благополучия.

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