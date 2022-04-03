Минэкономики Украины сообщило о падении экспорта украинских товаров в марте вдвое, до $2,7 миллиарда
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза.
"Украинский экспорт снизился вдвое, а импорт-втрое. Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 миллиона тонн на сумму 2,7 миллиарда долларов. Тогда как в феврале государство экспортировало 13,1 миллиона тонн товаров стоимостью 5,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении министерства экономики Украины в соцсетях.
https://1prime.ru/world/20220403/836576299.html
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