МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза.

"Украинский экспорт снизился вдвое, а импорт-втрое. Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 миллиона тонн на сумму 2,7 миллиарда долларов. Тогда как в феврале государство экспортировало 13,1 миллиона тонн товаров стоимостью 5,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении министерства экономики Украины в соцсетях.