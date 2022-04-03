МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В Кремле заявили об "эрозии доверия" к доллару и евро

"Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи", — отметил он.

На вопрос о том, будет ли исполняться этот документ, Песков напомнил об опыте минских соглашений по Донбассу. "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России также выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.

Он отметил, что надеется на то, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.

По мнению Пескова, за этим уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.