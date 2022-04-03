БЕРЛИН, 3 апр — ПРАЙМ. Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о "мрачных перспективах" для экономики на фоне ситуации на Украине и роста цен на энергоносители, речь идет о последствиях для немецких инвестиций, экспорта и покупательной способности населения. Немцам грозит обнищание из-за событий на Украине

"Для Германии экономические перспективы выглядят очень мрачно", — заявил президент союза Зигфрид Руссвурм агентству dpa.

По его словам, смягчение мер по борьбе с коронавирусом не приведут к ожидаемому экономическому росту этой весной. В BDI считают, что последствия событий на Украине затормозят глобальный экономический рост и восстановление экономики в еврозоне. Помимо этого санкции и замедление экономического роста в мире отрицательно скажутся на германском экспорте, немецкие инвестиции в машины и другое оборудование, вероятно, приостановятся в 2022 году.

По мнению союза, пока нельзя сделать окончательный вывод о том, каким образом ситуация скажется на покупательной способности населения. Однако рост цен на энергоносители и сопутствующая ему инфляция приводят к снижению покупательной способности. В этом году частные потребительские расходы вырастут незначительно, считают в союзе. Берлин видит угрозу процветанию ФРГ из-за отказа от российского топлива

Руссвурм призвал правящую коалицию Германии предпринять шаги, чтобы защитить экономику и немецкие предприятия и "смягчить кризис". Он отметил, что правительству стоит разработать временные меры поддержки, чтобы помочь компаниям, которые "не по своей вине" сталкиваются с трудностями на фоне роста цен на энергоносители. Как отмечает агентство, из-за проблем с поставками и большой неопределенности BDI не стал публиковать текущий экономический прогноз.

Совет по экономическому развитию в ФРГ ранее снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.