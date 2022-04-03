На Украине ждут масштабных экономических потерь в этом году
Замминистра экономики Украины Дядура прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году на 50%
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Украина на фоне спецоперации России уже недополучила 54 миллиарда долларов капитальных инвестиций, заявил замминистра экономики Украины Игорь Дядура в беседе с телеканалом "Рада".
По его данным, потери украинского ВВП по итогам текущего года составят минимум 112 миллиардов долларов или около 50%. До 2030 года потери ВВП составят 1,2 триллиона долларов, отметил чиновник.
"Если мы в начале года видели рост ВВП на 6,7%, сейчас видим падение более чем на 40%, а до конца года оно нарастает", — сказал Дядура.
https://1prime.ru/world/20220403/836577170.html
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