МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Украина на фоне спецоперации России уже недополучила 54 миллиарда долларов капитальных инвестиций, заявил замминистра экономики Украины Игорь Дядура в беседе с телеканалом "Рада". В Раде предлагают начать переговоры о реструктуризации госдолга Украины

По его данным, потери украинского ВВП по итогам текущего года составят минимум 112 миллиардов долларов или около 50%. До 2030 года потери ВВП составят 1,2 триллиона долларов, отметил чиновник.

"Если мы в начале года видели рост ВВП на 6,7%, сейчас видим падение более чем на 40%, а до конца года оно нарастает", — сказал Дядура.