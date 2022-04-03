МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, а это грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики. Об этом пишет профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt. Французов умоляют экономить электричество

Экономист отметил, что "успешные продавцы хорошо ладят с максимально возможным количеством потенциальных клиентов. Все федеральные правительства последних десятилетий следовали этому правилу".

Именно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, объяснил Рюруп.

Ученый подчеркнул, что тесные контакты с Китаем и Россией, поставляющими сырье и энергоресурсы, позволяли Германии производить качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее на мировых рынках. Однако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.

Профессор отметил, что немецкая экономика лидирует среди крупных стран по степени открытости: на внешнюю торговлю приходится более 80% от объема производства. По этому показателю Германия в разы превосходит США, Японию и Китай.

Рюруп напомнил, что такая бизнес-модель формировалась более полутора веков и достигла пика в 1990-2000-х, пока государства не вмешивались во внутреннюю политику друг друга. Надвигающийся же раскол между Западом и Востоком ударит по немецким производителям.