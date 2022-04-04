МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В правительстве Германии рассматривают возможную высылку до 100 дипломатов РФ. Как пишет таблоид Bild, такое решение может быть принято на этой неделе. Bloomberg: Россия получит в 2022 году рекордный доход от энергетики

Издание со ссылкой на собственную информацию отмечает, что распоряжение о такой проверке дал канцлер Германии Олаф Шольц.

В частности, рассматривается возможность высылки "значительного числа" российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже, утверждает издание.

Предполагается выслать до 100 человек, решение властями ФРГ должно быть принято "на этой неделе".