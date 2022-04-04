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2022
https://1prime.ru/world/20220404/836580990.html
СМИ: В Берлине обсуждают высылку до 100 российских дипломатов
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В правительстве Германии рассматривают возможную высылку до 100 дипломатов РФ. Как пишет таблоид Bild, такое решение может быть принято на этой неделе. Издание со ссылкой на... ПРАЙМ, 04.04.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В правительстве Германии рассматривают возможную высылку до 100 дипломатов РФ. Как пишет таблоид Bild, такое решение может быть принято на этой неделе.
Издание со ссылкой на собственную информацию отмечает, что распоряжение о такой проверке дал канцлер Германии Олаф Шольц.
В частности, рассматривается возможность высылки "значительного числа" российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже, утверждает издание.
Предполагается выслать до 100 человек, решение властями ФРГ должно быть принято "на этой неделе".