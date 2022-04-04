МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что американская экономика столкнулась с беспрецедентными рисками, которые заставляют его готовиться к серьезным потрясениям.

Глава крупнейшего в США банка в своем ежегодном письме акционерам, разосланном в понедельник, в целом поделился оптимистичным взглядом о состоянии экономики. У потребителей и бизнесов более чем достаточно денежных средств, зарплаты повышаются, а экономика быстро растет после вызванного пандемией спада. Хотя, как отметил Даймон, доверие потребителей в последнее время снизилось, более значимым показателем все же является наращивание расходов.

Тем не менее Даймон предупредил, что военный конфликт на Украине вкупе с усиливающейся инфляцией может замедлить восстановление после пандемии и изменить мировые альянсы на ближайшие десятилетия.

"Это абсолютно другие обстоятельства, чем те, с которыми мы сталкивались в прошлом, а их сочетание может заметно усилить будущие риски, – написал Даймон. – Хотя вполне возможно и хотелось бы на это надеяться, что все эти события в конце концов мирно разрешатся, нам следует готовиться к возможным негативным последствиям".

С предыдущего письма Даймона акционерам многое изменилось. В апреле прошлого года, когда мир начал восстанавливаться после пандемии, Даймон отметил возможности для экономики. Золотая середина: быстрый устойчивый рост вкупе с инфляцией и процентными ставками, которые медленно повышаются. Вместо этого отмечался рост, сопровождавшийся инфляцией, которая сильно превзошла ожидания.

"По прошествии времени можно сказать, что лечение… возможно, было чрезмерным и длилось слишком долго", – написал Даймон в сегодняшнем письме, имея в виду вызванные пандемией стимулирующие меры, которые позволили потребителям оставаться на плаву и поддержали проценты по займам на низком уровне.

Даймон предупредил, что ФРС может "гораздо сильнее повысить процентные ставки, чем ожидают рынки". Центробанк США начал поднимать ставки в марте и дал понять, что в этом году можно рассчитывать на несколько повышений, в том числе на подъем ключевой ставки на следующем заседании ФРС на половину процентного пункта, а не традиционную четверть пункта.

"Этот процесс вызовет значительное смятение и приведет к сильной волатильности на рынках", – добавил Даймон.

Российская военная операция на Украине и западные санкции, направленные на то, чтобы остановить конфликт, "по меньшей мере" замедлят мировую экономику, считает Даймон. Нефтяной, сырьевой и сельскохозяйственный рынки, по его словам, уже пошатнулись. Возможность введения новых санкций, которые Даймон поддерживает, может "серьезно и непредсказуемо усилить это влияние".

"Вкупе с непредсказуемостью войны самой по себе и неопределенностью вокруг мировых сырьевых цепочек поставок это ведет к потенциально взрывной ситуации", – пояснил он.

По его оценкам, потери российского бизнеса JPMorgan со временем могут достигнуть примерно 1 млрд долларов.

Даймон вновь призвал к разработке нового плана Маршалла. Речь идет о проекте США по оказанию помощи Западной Европе в восстановлении после Второй мировой войны. Особенно важны, по мнению Даймона, инвестиции в энергетический сектор, которые необходимы для ослабления мировой зависимости от российских нефти и газа. В частности, гендиректор призвал США выдать разрешения на нефтегазовые проекты и нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.

Но, как подчеркнул Даймон, удовлетворение нынешних энергетических потребностей не должно идти за счет инвестиций в зеленую энергетику и более масштабных усилий по сокращению углеродных выбросов.

"Мы должны незамедлительно обеспечить необходимые поставки энергоносителей на следующие несколько лет, что вполне можно сделать при одновременном сокращении выбросов углекислого газа", – написал Даймон.

— Автор David Benoit, David.Benoit@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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