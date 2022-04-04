МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Новые экономические санкции США в отношении России в связи с ситуацией на Украине будут введены уже на текущей неделе. Об этом рассказал в понедельник помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Евросоюз хочет ввести пошлины на импорт российских нефти и угля

"Вы можете ожидать, что мы объявим о введении новых санкций уже на текущей неделе", — сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома.

Он добавил, что на данном этапе Вашингтон координирует со своими союзниками и партнерами окончательные параметры будущего санкционного пакета. Кроме того, как отметил Салливан, администрация США ведет консультации со странами Европы относительно "всей возможной палитры" санкций против РФ, в том числе в сфере энергоносителей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.