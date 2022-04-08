ЛОНДОН, 8 апр — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Великобритании расширило санкции в отношении России. Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

В санкционный список были добавлены еще три физлица: Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова.

Сообщается, что в документах британского МИД у Воронцовой также называются фамилии "Путина" и "Фаассе", у Тихоновой — "Путина" и "Шамалова".

Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию. Кроме того, все их активы в стране будут заморожены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.