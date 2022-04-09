МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Об этом сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве. СМИ: в Евросоюзе возник "бунт" из-за идеи эмбарго на российский газ

В сообщении отмечается, что "премьер-министр подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав Украине дополнительные 500 миллионов долларов (385 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредита Всемирного банка, в результате чего общая сумма наших кредитных гарантий составит до 1 миллиарда долларов".

Помимо этого, указывается, что Великобритания ответила на просьбу украинского правительства о либерализации тарифов на подавляющее большинство импортных товаров с Украины и предоставлении таможенных льгот.