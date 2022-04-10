МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Безработные британцы оказались в наиболее уязвимом положении на фоне роста цен на электроэнергию и продукты питания из-за санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Германия готовится к "концу света" из-за отказа от российского газа

В конце марта канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия. Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".

По сведениям агентства, с 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54%. В то же время социальные пособия выросли лишь на 3,1% — меньше половины роста минимальной заработной платы по стране.

Bloomberg подчеркивает, что финансовый удар по незанятому населению может оказаться в пять раз сильнее, чем по трудоустроенному. По данным правительства, в текущем году реальные доходы граждан королевства упадут сильнее, чем когда-либо с начала учета в 1950-х годах.

Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.

В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2%.

Согласно данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.