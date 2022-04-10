ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой они обсудят проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. США ждут, что Россия скоро перестанет входить в число крупнейших экономик

"Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка", — говорится в распространенном письменном заявлении Псаки.

Помимо этого, как ожидается, президент США рассчитывает обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий.

Виртуальная встреча Байдена и Моди, как отмечается, будет предшествовать запланированной на ближайшее время встрече глав МИД и минобороны США и Индии в формате "2+2".