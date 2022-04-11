2022-04-11T10:38:50+03:00
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2022
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Сенатор предсказал снижение роли ВТО и МВФ в развитии региональных связей
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ВТО, МВФ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК БУДУТ УТРАЧИВАТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ – КОСАЧЕВ РИА НОВОСТИ РОССИЯ ВЫСТРАИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ СО МНОГИМИ ПАРТНЕРАМИ, ГОВОРИТЬ О... ПРАЙМ, 11.04.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВТО, МВФ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК БУДУТ УТРАЧИВАТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ – КОСАЧЕВ РИА НОВОСТИ
РОССИЯ ВЫСТРАИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ СО МНОГИМИ ПАРТНЕРАМИ, ГОВОРИТЬ О НЕКОЕЙ ИЗОЛЯЦИИ СТРАНЫ НЕ ПРИХОДИТСЯ — КОСАЧЕВ РИА НОВОСТИ