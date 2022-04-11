ВТО, МВФ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК БУДУТ УТРАЧИВАТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ – КОСАЧЕВ РИА НОВОСТИ

РОССИЯ ВЫСТРАИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ СО МНОГИМИ ПАРТНЕРАМИ, ГОВОРИТЬ О НЕКОЕЙ ИЗОЛЯЦИИ СТРАНЫ НЕ ПРИХОДИТСЯ — КОСАЧЕВ РИА НОВОСТИ