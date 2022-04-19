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В США рассказали, когда могут ввести новые санкции против России
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Администрация США не исключает возможности введения нового пакета санкций в отношении России уже на текущей неделе, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Они... ПРАЙМ, 19.04.2022
экономика, мировая экономика, новости, санкции против рф, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Администрация США не исключает возможности введения нового пакета санкций в отношении России уже на текущей неделе, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Они могут последовать", — сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Вашингтоне объявить о введении новых рестрикций против РФ в ближайшие дни.
Она добавила, что в настоящее время вопрос о новых ограничениях находится на рассмотрении.