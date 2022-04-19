МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Администрация США не исключает возможности введения нового пакета санкций в отношении России уже на текущей неделе, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Они могут последовать", — сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Вашингтоне объявить о введении новых рестрикций против РФ в ближайшие дни.

Она добавила, что в настоящее время вопрос о новых ограничениях находится на рассмотрении.