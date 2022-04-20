МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российской экономике удается противостоять самым мрачным прогнозам, невзирая на надвигающуюся глубокую рецессию, пишет агентство Bloomberg. Отгрузки российской нефти по морю за неделю сократились на четверть

Российские потребители показали стойкость после первоначальных потрясений от санкций, но не исключено, что худшее еще впереди, надеется обозреватель агентства.

Экономический кризис в России потерял остроту. Даже на фоне надвигающейся рецессии и инфляции около 20% экономика страны пока не оправдала самых мрачных прогнозов.

По мнению экономистов JPMorgan Chase & Co, у экономики России есть достаточно оптимистичных признаков. Они вдвое снизили свой прогноз сокращения ВВП РФ в первом квартале — до 5%.

"Самый мрачный сценарий не воплотился в жизнь во многом потому, что Россия сдержала распространение финансовой заразы с помощью жесткого контроля за потоками капитала, а обильный приток нефтедолларов помог рублю восполнить потери и обуздать инфляцию", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Но не исключено, что худшее еще впереди: по мнению Bloomberg, за год ВВП России упадет почти на 10%.

Отмечается, что потребительские расходы россиян падают медленнее, чем во время пандемии.

Прошло несколько недель после первого шока от обвала рубля, скачка цен и ухода сотен иностранных компаний, но потребителя может ждать еще долгий период неразберихи.

Как рассказала агентству жительница Хабаровска, на опасениях дефицита она запаслась на месяц крупами, мясными консервами и макаронами. Цены на некоторые чистящие средства выросли втрое, из-за чего россиянка перешла на альтернативу подешевле. Также семья отложила планы купить второй автомобиль и поехать в отпуск в этом году. Однако положение устаканилось, и пока жить можно, сказала собеседница.

"Покупательная способность российских семей из-за роста цен уже пострадала. Экономический стресс, вероятно, усугубится, поскольку санкции распространяются по цепочкам поставок, усугубляя давление на рынок труда и падение реальных доходов", — прокомментировал ситуацию экономист Скотт Джонсон.

Еженедельный рост потребительских цен в России составляет всего четверть по сравнению с прошлым месяцем. Страх перед пустыми полками у россиян ослабел и они перестали панически закупать продукты и вещи впрок.

Между тем в банковскую систему возвращаются депозиты, благодаря чему Банк России снова обрел уверенность и перешел к снижению ключевой ставки после экстренного скачка с началом спецоперации.

Карты Visa и Mastercard российского выпуска перестали работать за рубежом, но внутри России никаких сбоев не наблюдалось благодаря отечественной альтернативе, появившейся после первой волны санкций в 2014 году.

"В целом похоже, что экономический спад оказался не таким резким, как предполагалось изначально, — говорится в отчете экономистов JPMorgan.

Но для многих связанные с санкциями трудности только начинаются. Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в одной российской столице порядка 200 000 рабочих мест оказались под угрозой из-за ухода иностранных компаний.

При этом в JPMorgan заявили, что сила экономики РФ отнюдь не гарантирует, что ей удастся избежать годового спада в 7% — а это сопоставимо с глубочайшим падением за последние 30 лет.

Во вторник Международный валютный фонд предрек, что ВВП России может сократиться в 2022 году на 8,5% вследствие санкций и утраты доверия к стране.

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