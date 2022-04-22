МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Запрет президента США Джо Байдена на строительство в Канаде нефтепровода Keystone XL, а также неконтролируемые расходы демократов, ставшие возможными благодаря бесконтрольной печати денег, привели к "беспрецедентной инфляции" в стране, заявил колумнист издания American Thinker Андреа Видбург. Об этом сообщают "Известия".

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Видбург напомнил, что в попытке предотвратить худшее накануне промежуточных выборов президент США недавно решил ежедневно выделять из стратегического резерва по миллиону баррелей нефти.

"Но оказалось, что как минимум часть этой нефти он отправляет в Европу! Когда правительство уничтожает энергетическую независимость Америки, население получает рост цен на топливо", — констатировал колумнист.

Видбург уверен, что поставки нефти в страны Евросоюза на сегодняшний день — ошибочное решение, предусмотренное лишь для устранения крайне кризисных ситуаций. Но Байден, зная, что результаты выборов зависят от экономических показателей, решил выпустить стратегический запас на 180 дней — к началу выборов в Палату представителей.

По мнению колумниста, американцы, может быть, и стерпят скачок цен на топливо, но если это подорожание наложить на современную теорию финансов, согласно которой Соединенные Штаты "могут печатать деньги бесконечно", то Америка попадет "в большую беду" из-за сильнейшей инфляции.

Видбург подчеркнул, что демократы довели страну до экономического коллапса, и на промежуточных выборах они "будут разгромлены".