МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News опубликовал сюжет, который был посвящен экономическим проблемам в Соединенных Штатах Америки и реакции на возникший кризис президента страны Джо Байдена. Reuters: решения Байдена ссорят США с ключевыми партнерами в энергетике

В сюжете отмечается, что проблемы с цепочками поставок и рост цен на все по-прежнему беспокоят и вызывают головную боль американцев. В то же время сам президент страны продолжает рассказывать об экономических успехах.

Этот сюжет вызвала активный отклик зрителей телеканала в комментариях.

"Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать", — пишет юзер с ником Spooler.

"Прогнать всю администрацию", — требует пользователь Seven Bowls.

"При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину", — возмущен зритель JJ M.

"Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции", — считает Ella Preuninger.

"Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно", — рассуждает пользователь tamzter27.

"Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро", — отметил зритель Dewey Oxburger.