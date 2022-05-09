Зрители Fox News раскритиковали экономические провалы США при президентстве Байдена
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News опубликовал сюжет, который был посвящен экономическим проблемам в Соединенных Штатах Америки и реакции на возникший кризис президента страны Джо Байдена.
В сюжете отмечается, что проблемы с цепочками поставок и рост цен на все по-прежнему беспокоят и вызывают головную боль американцев. В то же время сам президент страны продолжает рассказывать об экономических успехах.
Этот сюжет вызвала активный отклик зрителей телеканала в комментариях.
"Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать", — пишет юзер с ником Spooler.
"Прогнать всю администрацию", — требует пользователь Seven Bowls.
"При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину", — возмущен зритель JJ M.
"Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции", — считает Ella Preuninger.
"Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно", — рассуждает пользователь tamzter27.
"Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро", — отметил зритель Dewey Oxburger.
https://1prime.ru/world/20220509/836851177.html