НУР-СУЛТАН, 11 мая — ПРАЙМ. Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствует действительности, сообщили в среду на сайте stopfake.kz, созданном при поддержке министерства информации и общественного развития республики. Швейцарский экономист объяснил, как Россия получит выгоду от эмбарго

"В Telegram распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России". Это неправда. Это сообщение опровергли в министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в сообщении на сайте stopfake.kz.

Поясняется, что эту информацию опровергли и в министерстве иностранных дел страны.

"Также отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно", — указывается в сообщении.

Сайт информирует, что на официальных порталах и в СМИ сообщений "о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет".

В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.