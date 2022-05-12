ТОКИО, 12 мая — ПРАЙМ. Япония и Европейский Союз планируют расширить сотрудничество по текущим проектам в Индо-Тихоокеанском регионе, на Западных Балканах, в Африке. Кроме того, стороны хотят изучить возможности для совместных проектов в Центральной Азии, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Япония-ЕС. В ЕС рассказали о поиске решений по эмбарго на российскую нефть

Уточняется, что сотрудничество будет вестись по различным направлениям: транспорт, энергетика, цифровая сфера, цепочки поставок, микрофинансы, чистая энргетика. Кроме того, страны ведут работу над определением инфраструктурных проектов.

Согласно сообщению, к работе подключатся Европейский инвестиционный банк и Японский банк международного сотрудничества.