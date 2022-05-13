Spiegel: страны G7 намерены выделить Украине 30 миллиардов евро
Spiegel сообщил о намерении стран G7 предоставить Украине финансовую помощь на 30 миллиардов евро
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Страны G7 планируют выделить Киеву финансовую поддержку на сумму около 30 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на источники.
Собеседники газеты рассказали, что члены "Большой семерки" хотят оказать Украине "масштабную финансовую поддержку". Сумма в 30 миллиардов евро рассчитана с учетом того, что военные действия закончатся в течение 2022 года, уточняется в сообщении.
Предоставление средств может быть инициировано в ходе встречи министров финансов G7 в Германии на следующей неделе.
https://1prime.ru/world/20220513/836886672.html
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