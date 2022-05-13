МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Страны G7 планируют выделить Киеву финансовую поддержку на сумму около 30 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на источники. Американцы оценили реальный размер трат США на помощь Украине

Собеседники газеты рассказали, что члены "Большой семерки" хотят оказать Украине "масштабную финансовую поддержку". Сумма в 30 миллиардов евро рассчитана с учетом того, что военные действия закончатся в течение 2022 года, уточняется в сообщении.

Предоставление средств может быть инициировано в ходе встречи министров финансов G7 в Германии на следующей неделе.