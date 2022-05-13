The Economist: Россия на фоне санкций получит рекордный торговый профицит
The Economist заявил о возможном торговом профиците России на фоне санкций
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из-за беспрецедентных санкций со стороны стран Запада Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом: падение импорта из западных стран на фоне сохранения уровня экспорта, пишет журнал The Economist.
По мнению специалистов Института международных финансов, по итогам 2022 года профицит достигнет $250 миллиардов. Это вдвое превысит показатель прошлого 2021 года в $120 миллиардов.
По мнению экспертов, обрушить российский экспорт будет гораздо сложнее. Это связано с тем, что эмбарго на российские нефть и газ если и будут вводиться, то постепенно и достаточно медленно.
За сутки Россия по-прежнему получает порядка миллиарда долларов от экспорта энергоносителей, поэтому страна может накапливать резервы. Но тратить эти деньги получается все хуже: даже Китай, который официально не вводил никаких торговых ограничений, сократил за апрель экспорт товаров в Россию более чем на четверть в годовом выражении.
https://1prime.ru/world/20220513/836887544.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.