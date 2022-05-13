МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из-за беспрецедентных санкций со стороны стран Запада Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом: падение импорта из западных стран на фоне сохранения уровня экспорта, пишет журнал The Economist. Американцы оценили реальный размер трат США на помощь Украине

По мнению специалистов Института международных финансов, по итогам 2022 года профицит достигнет $250 миллиардов. Это вдвое превысит показатель прошлого 2021 года в $120 миллиардов.

По мнению экспертов, обрушить российский экспорт будет гораздо сложнее. Это связано с тем, что эмбарго на российские нефть и газ если и будут вводиться, то постепенно и достаточно медленно.

За сутки Россия по-прежнему получает порядка миллиарда долларов от экспорта энергоносителей, поэтому страна может накапливать резервы. Но тратить эти деньги получается все хуже: даже Китай, который официально не вводил никаких торговых ограничений, сократил за апрель экспорт товаров в Россию более чем на четверть в годовом выражении.