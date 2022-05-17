МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершает критическую ошибку, называя Россию угрозой для миропорядка и подчиняясь США. Об этом написал в статье для Boulevard Voltaire французский политик, экс-председатель комитета ЕС по связям с Россией Стефан Буффето.

Он напомнил о недавних воинственных заявлениях чиновницы в адрес России и подчеркнул их безответственность. Экономист рассказал, какие меры окончательно добьют экономику Украины

"Очевидно, что она готова вести тотальную войну против Путина. До последней капли украинской крови", — заявил Буффето.

При этом он подчеркнул, что глава ЕК не обладает "ни армией, ни реальной дипломатией, ни возможностями", а вооруженный конфликт с Россией назвал "самоубийством для Европы и всего мира".

"Урсула фон дер Ляйен, кажется, живет в виртуальном мире", — добавил политик.

Он назвал европейскую политику в отношении Кремля непостижимо неуклюжей и указал, что в досоветский период Россия была союзником Европы.

"Было бы разумно реинтегрировать ее в европейскую политику, чтобы воспользоваться своим присутствием в Евразии для обеспечения баланса в этой части мира", — считает Буффето.

Однако Европа поступила иначе, пойдя на поводу у США, целью которых было сохранить собственную гегемонию, предотвратив сближение ЕС с Россией.

"Когда госпожа фон дер Ляйен заявила 12 мая, что Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" мировому порядку, она имела в виду миропорядок западный, или американский", — продолжил автор.

Он подчеркнул, что Россия в любом случае продолжит существовать, и ее наличие на карте мира обеспечивает стабильность на земле. Буффето добавил, что все, кто хотел уничтожить Россию "сломали об нее зубы". Дестабилизирующим же фактором в мире стали США.

"Госпожа фон дер Ляйен <…> вместо того, чтобы играть роль главнокомандующего несуществующей армией, должна помнить, что Соединенные Штаты, решительная имперская нация, прежде всего защищают свои собственные интересы", — подытожил политик.