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Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 7,4%
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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в апреле осталась на уровне марта в 7,4%, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX,... ПРАЙМ, 18.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, инфляция, еврозона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в апреле осталась на уровне марта в 7,4%, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 7,5%. Это был исторический рекорд.
Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.
Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,6%. Показатель совпал с предварительной оценкой.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее, как и ожидалось.