МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в апреле осталась на уровне марта в 7,4%, следует из данных Евростата.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 7,5%. Это был исторический рекорд.

Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.

Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,6%. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее, как и ожидалось.