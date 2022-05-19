Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества
Президенты РФ и Казахстана Путин и Токаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ОДКБ обсудили взаимодействие в торгово-экономическй сфере, а также интеграцию на евразийском пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы двух государств затронули актуальные темы двусторонней повестки и подтвердили настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства, отмечается в сообщении.
Напомним, что юбилейный саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) состоялся в Москве 16 маяж.
https://1prime.ru/world/20220519/836933040.html
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