МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ОДКБ обсудили взаимодействие в торгово-экономическй сфере, а также интеграцию на евразийском пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы двух государств затронули актуальные темы двусторонней повестки и подтвердили настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства, отмечается в сообщении.

Напомним, что юбилейный саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) состоялся в Москве 16 маяж.