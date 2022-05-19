МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Текущий кризис — это санкционный блицкриг Запада, правила игры меняются каждый день и нужно действовать на опережение противника, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты". Орешкин спрогнозировал "нижнюю точку" в российской экономике

"На моей памяти и личной управленческой практике это уже третий большой кризис: все начиналось для меня в 2014-2015 году — это резкое падение цен на нефть, это санкции; это пандемия 2020 года; и сейчас – это санкционный блицкриг Запада 2022 года. И каждый кризис уникален", — сказал он.

Каждый кризис, по словам Орешкина, всегда отличается от предыдущего. "Нет универсальных решений, как преодолевать те или иные кризисные события, поэтому успешная антикризисная политика зависит от принятия решений здесь и сейчас", — заявил Орешкин.

По его словам, для успешного преодоления кризиса властям необходимо в первую очередь определить, что реально происходит в экономике, затем определить уязвимые и проблемные места, и только после этого принимать решения для преодоления проблем. Медведев предрек экономический крах из-за антироссийских санкций

"Например, действия, которые мы применяли в 2015 году, резко отличаются от действий 2020 года. Если при резком падении цен на нефть мы сокращали спрос, то, наоборот, в пандемию нужно мощное макроэкономическое контрциклическое стимулирование. Универсального ответа на кризисную ситуацию нет, всегда надо подстраивать действия под то, что происходит в экономике", — подчеркнул он.

В текущих условиях "санкционного блицкрига", по его словам, условия могут меняться каждый день. "Я уже потерял счет, сколько санкционных пакетов Евросоюз вводил, но каждый санкционный пакет – это изменение правил игры. Поэтому на изменение правил игры нужно реагировать: первое – довольно быстро, и второе, что гораздо важнее, – это пытаться предугадывать следующий шаг противника, действовать на опережение", — сказал помощник президента РФ. Однако предсказать часть шагов Евросоюза было сложно, поскольку, по словам Орешника, некоторые из них были даже выгодны России и невыгодны ЕС.

Другая особенность кризиса в том, что Россия вошла в него с сильным платежным балансом, добавил он. Поэтому люди, который действовали на основании своего предыдущего кризисного опыта – скупали валюту и подорожавшую импортную технику – в итоге совершили ошибку.