МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России. Об этом заявила Washington Post. CNBC: несмотря на санкции, Россия избежала финансового кризиса

В статье подчеркивается, что "из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет".

Издание отмечает, что объем санкций против России уже "экстраординарный", но при этом ЕС продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.

Ранее ЕК представила свою программу, в рамках которой они хотят увести Европу от зависимости от российской нефти с помощью сокращения потребности в ней и увеличения использования возобновляемой энергетики, напоминается в материале. Но многие журналисты крайне скептически относятся к подобному плану.