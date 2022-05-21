МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия остается ответственным участником мировых продовольственных и энергетических рынков, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании министров торговли АТЭС, который проходит на этих выходных в Таиланде. Эксперт опровергла вину России в продовольственном кризисе

По словам министра, РФ намерена и продолжать добросовестно выполнять все свои обязательства по контрактам. Решетников призвал партнеров сообща преодолевать мировой кризис, причиной которого стали антироссийские санкции. Глава Минэкономики подчеркнул, что принятые Западом меры, направленные изначально на подрыв российской экономики, на деле дестабилизируют всю мировую экономику, они уже привели к серьезному нарушению глобальных цепочек добавленной стоимости.

"Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа и наземного сообщения – все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику", — сказал он.

При этом министр отметил, что Москва прикладывает все усилия для того, чтобы избежать мирового кризиса на рынках продовольствия и энергетики. Так, РФ в марте 2022 года нарастила экспорт зерна на 22%, сои на 93% по сравнению с январем-февралем. Кроме того, Россия снизила экспортные ограничения и увеличила текущие экспортные квоты на минеральные удобрения.

"Однако США увеличили пошлины на российские удобрения до 35%, а ЕС включил удобрения в свой санкционный стоп-лист, что подрывает все усилия России", — подчеркнул Решетников.