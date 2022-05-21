МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия в качестве ответной меры закрывает въезд в Россию для 963 граждан США, сообщает Министерство иностранных дел РФ. Решетников заявил о разрушении мировой экономики из-за санкций

Согласно сообщению на сайте ведомства, в "стоп-лист" попали представители американских властей, "разжигающие русофобию", а также те, кто их обслуживают. В перечне значатся политики, чиновники, а также высшие должностные лица США. Кроме того, в "черном списке" оказались американский актер Морган Фриман и генеральный директор "Dreamworks Animation" Джеффри Катценберг.

"Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор", — говорится в сообщении министерства.

При этом Москва не ищет конфронтации и открыта для "честного взаимоуважительного диалога", отметили в МИД РФ.

Ранее Москва запретила въезд 26 гражданам Канады, среди которых супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующий ВВС Канады Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин "Джо" Пол.