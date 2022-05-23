МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил о готовности военного участия его страны в защите Тайваня "на случай вторжения".

"Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", — отметил президент США.

Он ответил утвердительно на вопрос СМИ о готовности США быть вовлеченными в военном плане с целью защиты Тайваня "на случай вторжения".

"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли", — подчеркнул Байден.