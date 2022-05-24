МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина из выделенных Соединенными Штатами 40 миллиардов долларов помощи получить только 15% от суммы, написал в своем Телеграм-канале спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Напомним, что 21 мая президент США Джо Байден подписал проект закона, который выделяет на помощь Украине 40 миллиардов долларов.

В проекте речь идет о "дополнительных чрезвычайных ассигнованиях федеральным ведомствам".

По мнению спикера Госдумы, 35% от этих денег пойдет непосредственно на финансирование вооруженных сил США.

Еще 45,2% — на другие страны.

4,8% от 40 миллиардов долларов — на помощь беженцам, а также возобновление работы посольства США на Украине и другие дипломатические меры поддержки.



Володин также подчеркнул, что выплачивать в казну США долг будут сами украинцы: в Соединенных Штатах уже говорят о неспособности Киева в будущем самостоятельно обслуживать госдолг страны. Из-за этого, считает он, из Украины забирают последние ресурсы, в частности, зерно.

"Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны", — резюмировал парламентарий.