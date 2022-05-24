МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Эпоха умиротворения Северной Кореи закончилась, любые новые переговоры между Сеулом и Пхеньяном должны быть инициированы северокорейским лидером Ким Чен Ыном, считает новый президент Южной Кореи Юн Сук Ель. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Я думаю, что мяч на стороне председателя Кима — это его выбор начать диалог с нами", — отметил он.

Южнокорейский политик напомнил, что за несколько месяцев 2022 года Северная Корея провела 15 ракетных испытаний. Это больше, чем за последние два года вместе взятые. Помимо этого Ким Чен Ын в апреле пообещал "укреплять и развивать" ядерный потенциал страны с "максимально возможной" скоростью.

Юн в свою очередь отметил, что Южная Корея и ее союзники готовы к любым актам северокорейской провокации.

"Просто временно избежать северокорейской провокации или конфликта — это не то, что мы должны делать. Такого рода подход за последние пять лет оказался провальным", — подчеркнул он.

Юн отметил, что придерживается более жесткой позиции в отношении Северной Кореи, чем была у его предшественника: Мун Чжэ Ин выступал за диалог и мирное примирение.

При этом Юн заявил, что не хочет "развала" Северной Кореи.

"Чего я хочу, так это общего и общего процветания на Корейском полуострове. Я не верю, что укрепление ядерного потенциала [Северной Кореи] полезно и способствует поддержанию международного мира", — подытожил он.