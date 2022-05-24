МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Следственные мероприятия в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона продолжаются уже более пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине.

"Следственные мероприятия в доме продолжаются. Игорь Додон пока не задержан", — сообщила Керпек.

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов отреагирует протестами на происходящие обыски у экс-председателя политформирования и бывшего президента страны Игоря Додона, заявил позднее депутат-социалист Григоре Новак.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи со СМИ заявил, что Кремль хочет быть уверенным в том, что права Додона в счете претензий к нему в Молдавии будут соблюдены.

Москва считает претензии к Додону внутренним делом Молдавии, но встревожена преследованием стрононников развития отношений с Россией, отметил Песков.