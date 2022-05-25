2022-05-25T13:16:33+03:00
2022-05-25T13:16:33+03:00
2022-05-25T13:16:33+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220525/836977900.html
Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление
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ЕВРОКОМИССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЛОЖИЛА РАССМАТРИВАТЬ ОБХОД САНКЦИЙ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА УРОВНЕ ЕВРОСОЮЗА — ДОКУМЕНТ Новость дополняется. ПРАЙМ, 25.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, еврокомиссия, ес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕВРОКОМИССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЛОЖИЛА РАССМАТРИВАТЬ ОБХОД САНКЦИЙ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА УРОВНЕ ЕВРОСОЮЗА — ДОКУМЕНТ
Новость дополняется.