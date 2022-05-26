МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Кризис глобальной продовольственной безопасности достиг небывалых уровней, и ситуация будет только ухудшаться, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер Совету Безопасности Организации Объединенных Наций на этой неделе. Об этом сообщает портал FOX29.

Спецоперация России на Украине не начала кризис продовольственной безопасности, однако она "добавила масла в огонь", — считает Менкер.

"Даже если военные действия закончатся завтра, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий", подчеркнула она.

"До начала российско-украинского конфликта две страны поставляли в общей сложности треть мирового экспорта пшеницы и входили в пятерку крупнейших экспортеров кукурузы. В сочетании с широко распространенной нехваткой удобрений, проблемами в цепочке поставок и рекордными засухами, запасов пшеницы в мире хватить всего лишь на 10 недель", предупредила Менкер.

В настоящее время "наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир", отметила она.

Глава Продовольственной безопасности ООН Дэвид Бизли в свою очередь заявил о том, что украинский кризис создал "беспрецедентный кризис" эскалации цен на продовольствие, которые уже вызывают протесты и беспорядки и растущий голод. "Кризис может добавить по крайней мере еще 47 миллионов человек к уже имеющимся 276 миллионам мирового населения, живущим за чертой бедности в мире", добавил он.

Бизли призвал мировых лидеров "сделать все возможное, чтобы привести рынки к стабильности, потому что все будет хуже".