МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Немецкая DB Cargo, дочернее предприятие железнодорожного концерна Deutsche Bahn, в координации с правительством ФРГ планирует оказать Украине больше поддержки для экспорта зерна. Об этом заявила глава DB Cargo Зигрид Никутта. ООН: мир стоит на пороге продовольственного кризиса

"Ввиду угрозы голода в некоторых частях мира и огромной потребности в экспорте миллионов тонн украинского зерна на мировые рынки, мы в DB Cargo будем согласованно с федеральным правительством организовывать дальнейшие заказы и железнодорожные перевозки", — рассказала она в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Отмечается, что DB Cargo с помощью дочерних предприятий в Польше и Румынии ежедневно отправляет несколько поездов с зерном в различные морские порты.

Никутта отметила, что сейчас речь идет о расширении сельскохозяйственного экспорта. "Цель — организация устойчивого сообщения с морскими портами на Северном, Черном и Средиземном морях", — сказала она.