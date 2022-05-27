КИШИНЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности, сообщили в пресс-службе администрации президента. В США указали на рекордные доходы России от продажи газа и нефти

Заседание состоится в пятницу 27 мая в 10.00, на нем обсудят проблемы инфляции, экономические и социальные последствия роста цен, в том числе на энергоресурсы. Кроме того, будут затронуты вопросы обеспечения эффективности энергетических и продовольственных рынков.

Годовой уровень инфляции в Молдавии по итогам апреля достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу ожидает, что если не возникнет непредвиденных факторов, к третьему кварталу 2022 года показатель достигнет пика в 31%.