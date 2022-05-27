БИШКЕК, 27 мая — ПРАЙМ. В рамках первого Евразийского экономического форума в Бишкеке было подписано 17 документов, об этом рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в ходе пресс-конференции. В ЕАЭС создадут Евразийскую ассоциацию интернет-торговли

"По итогам форума подписаны 17 программ сотрудничества по различным направлениям", — заявила она.

По словам Малкиной, одним из самых знаковых документов стал меморандум о сотрудничестве по реализации совместного проекта государств союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Благодаря этому меморандуму в Россию из Киргизии в ближайшее время будут отправлены тонны продукции, отметила она.

Кроме того, были подписаны:

программа стратегического партнерства между ЕЭК и Ассамблеей народов Евразии,

соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по развитию эффективной системы закупок и торгов,

соглашение о создании единой экосистемы для торговли мясной продукцией и ряд других важных документов.

Первый Евразийский экономический форум прошел в четверг в Бишкеке. В нем приняли участие более 2,5 тысячи представителей стран ЕАЭС и ряда других государств.