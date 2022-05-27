Участники Евразийского экономического форума подписали 17 документов
Участники первого Евразийского экономического форума в Бищкеке подписали 17 документов
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БИШКЕК, 27 мая — ПРАЙМ. В рамках первого Евразийского экономического форума в Бишкеке было подписано 17 документов, об этом рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в ходе пресс-конференции.
"По итогам форума подписаны 17 программ сотрудничества по различным направлениям", — заявила она.
По словам Малкиной, одним из самых знаковых документов стал меморандум о сотрудничестве по реализации совместного проекта государств союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Благодаря этому меморандуму в Россию из Киргизии в ближайшее время будут отправлены тонны продукции, отметила она.
Кроме того, были подписаны:
программа стратегического партнерства между ЕЭК и Ассамблеей народов Евразии,
соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по развитию эффективной системы закупок и торгов,
соглашение о создании единой экосистемы для торговли мясной продукцией и ряд других важных документов.
Первый Евразийский экономический форум прошел в четверг в Бишкеке. В нем приняли участие более 2,5 тысячи представителей стран ЕАЭС и ряда других государств.
https://1prime.ru/world/20220527/836998073.html
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