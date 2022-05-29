МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT сообщил, что Вашингтон запретил Польше направлять на территорию Украины своих военных. Это происходит из-за опасений США прямой конфронтации НАТО с Россией. В Азии призывают Запад прислушаться к предостережениям России

"Поляки под национальным флагом не пойдут <…> на Украину", — отметил военный.

По его мнению, на территории военных действий могут появляться наемники либо добровольцы из Польши, но не кадровые военные национальной армии.

"Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши", — обосновал Шпак.

Военный добавил, что в случае начала Третьей мировой человечество окажется в глобальном ядерном конфликте, в котором "победителей не будет".