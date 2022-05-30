МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Японию ждет сильный рост цен. Ожидается удорожание порядка 8,3 тысячи наименований продуктов в этой стране уже в ближайшие месяцы, сообщается в исследовании Teikoku Databank. Промысел краба может остановиться в России из-за сокращения экспорта

Экономисты изучили информацию 105 производителей продуктов питания и напитков в Японии: свыше 60% из них (68 компаний) заявили, что повысили цены на свою продукцию либо планируют это сделать.

В июне и июле вырастут цены более чем на 3 тысячи наименований.

Из 8,3 тысячи позиций, попавших в список экспертов, 3,6 тысячи — это мучные и мясные переработанные изделия, товары длительного хранения, а также замороженные продукты.

Еще 1,7 тысячи составляют соусы, майонез и масло.

Также ожидается удорожание 1,1 тысячи наименований алкогольных и безалкогольных напитков.

ценник вырастет на 500 видов конфет, печенья, мороженого,



400 видов хлебобулочных изделий.



В среднем инфляция составит 12-13%, считают специалисты.

"Лето может стать "летом растущих цен". Даже те компании, которые до сих пор обходились "невидимым" увеличением, будут вынуждены решиться на повышение", — отмечают авторы документа.