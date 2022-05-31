МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Помощь европейских стран в восстановлении Украины будет зависеть от реформ и борьбы с коррупцией в этой стране, говорится в письменных выводах, принятых по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза приняли решение по эмбарго на российскую нефть

Как отмечается в документе, "чтобы заново отстроить страну для будущего", потребуется всесторонняя поддержка, и государства-члены Евросоюза готовы сыграть в этом ведущую роль.

При этом подчеркивается, что "поддержка Евросоюза в восстановлении Украины будет увязана с реализацией реформ и антикоррупционных мер в соответствии с ее европейским выбором".