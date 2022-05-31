МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае вырос до 49,6 пункта, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Россия приветствует участие Китая в проектах по развитию Арктики

Как отмечает управление, рост индекса обусловлен постепенным улучшением эпидемиологической обстановки в Китае. Показатель вырос на 2,2 процентных пункта против 47,4 в апреле. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в мае составил 51, по сравнению с апрелем показатель вырос на 2,9 процентного пункта, PMI средних и малых предприятий увеличился на 1,9 и 1,1 до 49,4 и 46,7 пункта соответственно.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства вырос на 5,3 процентного пункта по сравнению с апрелем и составил 49,7 пункта, при этом индекс новых заказов вырос на 5,6 процентного пункта до 48,2 пункта, что свидетельствует о значительном увеличении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в мае вырос на 1,4 процентного пункта – до 47,9, что указывает на увеличение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости в мае вырос на 0,4 процентного пункта – до 47,6, что свидетельствует об определенном росте востребованности рабочей силы в промышленности.

Тем временем индекс поставок сырья в мае по сравнению с апрелем увеличился на 6,9 процентного пункта — до 44,1.