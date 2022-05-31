МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле снизилась до 2,5% с 2,6% в марте, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. СМИ: Япония пострадает от мирового кризиса агросырья и удобрений

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне марта.

Число безработных в стране в апреле составило 1,88 миллиона человек, что на 230 тысяч (на 10,9%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,16 миллиона человек, снизившись на 500 тысяч человек (на 1,2%) в годовом выражении.