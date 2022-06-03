МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может обсудить в ходе совещания меры Совета безопасности России, направленные на блокировку попыток западных стран спровоцировать полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Ранее о подготовке Совбезом таких мер сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По словам Пескова, Путин обсудит этот вопрос, если возникнет необходимость. "По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту", — отмети он.