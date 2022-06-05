МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает РИА Новости. Daily Mail: "призрачная армада" Ирана помогает России обходить санкции

Он подчеркнул, что в то время, как Турция уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, "мы наблюдаем панику в Европе".

Турецкий лидер также отметил, что на Западе разрушается система безопасности.

"Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается", — заявил он.