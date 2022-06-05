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Эрдоган объяснил, почему Европу охватила паника
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Из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает РИА Новости. Он... ПРАЙМ, 05.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что в то время, как Турция уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, "мы наблюдаем панику в Европе".
Турецкий лидер также отметил, что на Западе разрушается система безопасности.
"Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается", — заявил он.