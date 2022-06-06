МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ситуация в экономике США похожа на "поход в уборную", а ее ухудшение можно сравнить "с нажатием кнопки на смывном бачке", написал в колонке для CNN обозреватель Дэвид Голдман. Об этом сообщает РИА Новости. Российская экономика в январе-апреле выросла на 1,7%

По мнению Голдмана, сегодня у ФРС существуют "ничтожные" возможности контролировать причины рекордно высокой инфляции в США, которая на текущий момент является главной проблемой.

Федеральная резервная система плохо прогнозирует сроки, когда нужно перестать повышать ставки, "прежде чем экономика погрузится в рецессию", пояснил обозреватель.

"Прошу прощения за грубые слова: наша экономика, вероятно, катится в уборную. Будем надеется, что никто не нажмет на кнопку на смывном бачке", — выразил надежду Голдман.

В то же время он отметил снижение роста занятости, резкое повышение расценок на энергоресурсы, упадок на рынке жилья и нехватку рабочей силы. Это, по его словам, приводит к увеличению зарплат, что еще больше усугубляет проблему нехватки отдельных товаров.